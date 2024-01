Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: collaboration avec GSMA pour la formation dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'organisation GSMA - une association internationale représentant les intérêts de plus de 750 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile - et IBM ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration visant à soutenir l'adoption de l'intelligence artificielle générative (IA) dans le secteur des télécommunications.



Les partenaires comptent ainsi lancer un programme de formation à l'IA de GSMA Advance et au programme d'IA générative de GSMA Foundry.



Ce programme de formation à l'IA vise à préparer les dirigeants des télécoms à l'ère de l'IA et à combler les lacunes en matière de compétences dans le secteur des télécommunications, indique le communiqué des partenaires.



Les sessions de formation GSMA Advance AI se dérouleront dans les bureaux d'IBM sur cinq sites à travers le monde en 2024, notamment à Dubaï, Londres, Mexico, New York et Séoul, et un programme de formation en ligne sera disponible dans plusieurs langues.





