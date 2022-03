IBM: choisi pour automatiser le système fiscal égyptien information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 12:57

(CercleFinance.com) - IBM, accompagné de son partenaire SAP, annonce une collaboration avec le ministère égyptien des Finances dans le but d'automatiser le système fiscal du pays, accompagnant ainsi la transformation numérique du gouvernement égyptien.



En Égypte, les impôts représentent plus de 75% des recettes générales de l'État et le ministère des Finances a lancé un projet national d'automatisation et de numérisation des processus.



L'idée est notamment de pouvoir intégrer l'économie informelle dans l'économie formelle, améliorer la gouvernance en matière de déclaration de revenus mais aussi de jeter les bases d'une justice fiscale et d'une concurrence loyale sur les marchés.



En collaboration avec SAP, IBM Consulting fournira une solution intégrée basée sur le progiciel SAP Tax and Revenue Management for Public Sector.



Le système a été testé avec succès au sein d'une dizaine de bureaux des impôts dans le Grand Caire et continuera à s'étendre à travers l'Égypte plus tard cette année, indique IBM.