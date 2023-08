IBM: cession de The Weather Company à Francisco Partners information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 17:10

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi qu'il allait céder sa filiale d'analyses de prévision météo The Weather Company au fonds d'investissement Francisco Partners pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Le groupe technologique américain précise que le périmètre de l'opération englobera, entre autres, les activités médias et les applications mobiles et Internet telles que Weather.com, Weather Underground et Storm Radar.



La transaction doit également inclure les activités d'informations professionnelles à destination de secteurs tels que l'aviation ou l'industrie.



The Weather Company, dont l'audience dépasse les 415 millions d'individus chaque mois, compte également un portefeuille d'entreprises clientes composé de plus de 2000 références.



Dans un communiqué, IBM précise qu'il prévoit de conserver ses activités dans le développement durable et les critères ESG, qui permettent aux entreprises de mesurer leurs performances environnementales.



La société avait fait l'acquisition de The Weather Company en 2014, avec l'objectif de renforcer ses activités dans l'Internet des objets (IoT), et notamment sa plateforme Watson.



La cession devrait être finalisée d'ici à la fin du mois de mars 2024.