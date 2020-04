Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : BPA trimestriel supérieur aux attentes Cercle Finance • 21/04/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé lundi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en baisse de 18% à 1,6 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2020, soit 1,84 dollar par action, un BPA toutefois supérieur de cinq cents au consensus de marché. Le chiffre d'affaires du géant informatique a baissé de 3,4% à 17,6 milliards de dollars en données brutes, mais est resté stable (+0,1%) en organique, soutenu notamment par une croissance organique de 23% des revenus cloud. Compte tenu de la crise actuelle du Covid-19, le groupe basé à Armonk (Etat de New York) retire ses objectifs pour l'exercice en cours, dont un BPA opérationnel d'au moins 13,35 dollars, position qu'il prévoit de réévaluer en fin de deuxième trimestre.

