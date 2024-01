Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: BPA accru de 8% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé mercredi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) accru de 9% à 3,6 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2023, soit 3,87 dollars par action (+8%), avec une marge avant impôt ajustée en amélioration de 1,1 point à 24%.



Le chiffre d'affaires du géant des services informatiques a augmenté de 4% à 17,4 milliards de dollars en données publiées, et de 3% à taux de changes constants, une croissance tirée en particulier par le segment conseil (+5%).



'La demande des clients en IA s'accélère et notre carnet d'affaires pour watsonx et l'IA générative a pratiquement doublé entre le troisième et le quatrième trimestre', met en avant son PDG Arvind Krishna.



'Sur la base de la vigueur de notre portefeuille et de notre expérience en innovation, nous attendons pour 2024, une performance de revenus en ligne avec notre modèle de milieu de la plage à un chiffre et environ 12 milliards de dollars de free cash-flow', poursuit-il.





