IBM attendu dans le rouge : la gestion des infrastructures informatiques pèse sur l'activité

Ils sont en repli de 0,2% à taux de change constants et hors effets de périmètre.

(AOF) - IBM est attendu en net repli ; ses revenus étant ressortis sous les attentes en raison du déclin de ses activités de gestion des infrastructures informatiques. Ces dernières, regroupées dans une société baptisée Kyndryl, dont l'introduction en Bourse est prévue en novembre, sont phagocytées par le développement du cloud. Au deuxième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net de 1,13 milliard de dollars, soit 1,25 dollar par action contre respectivement 1,67 milliard de dollars et 1,89 dollar, un an auparavant.

