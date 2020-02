IBM : Arvind Krishna remplace Virginia Rometty au poste de directeur général

(AOF) - Le conseil d'administration d'IBM a élu Arvind Krishna au poste de directeur général de la société et membre du conseil d'administration, à compter du 6 avril 2020. Il est actuellement vice-président senior d'IBM pour le Cloud et les logiciels cognitifs, et a été l'un des principaux architectes de l'acquisition de Red Hat.

Virginia Rometty, présidente du conseil d'administration, présidente et directrice générale d'IBM, conservera son poste de présidente exécutive du conseil d'administration jusqu'à la fin de l'année, date à laquelle elle prendra sa retraite après avoir passé près de 40 ans au sein de la société.

James Whitehurst, vice-président senior d'IBM et PDG de Red Hat, a également été élu par le conseil d'administration comme président d'IBM, à compter du 6 avril 2020.