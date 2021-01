Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : annonce l'acquisition de la société de conseil 7Summits Cercle Finance • 12/01/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - IBM annonce l'acquisition de 7Summits, un cabinet qui accompagne depuis plus de dix ans les transformations numériques des sociétés. Cet achat s'inscrit dans une stratégie d'investissement plus large conduite par IBM, qui vise à accompagner les transformations numériques des clients, via le cloud hybride et l'intelligence artificielle, précise Mark Foster, vice-président senior des services IBM. 7Summits va ainsi renforcer les capacités de conseil en stratégie, de conception d'expérience et de développement d'applications d'IBM sur la plate-forme Salesforce. Les détails financiers entourant cette transaction n'ont pas été divulgués.

