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IBM, AMD et le Laboratoire national d'Oak Ridge lancent une plateforme de correction d'erreurs quantiques
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 14:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IBM IBM.N , AMD AMD.O et le Laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL) ont lancé jeudi une plateforme commune visant à remédier à la tendance des machines de calcul quantique à commettre des erreurs.

Les ordinateurs quantiques exploitent le comportement des particules subatomiques pour résoudre des problèmes que les machines classiques ne peuvent pas traiter. Cependant, leurs calculs sont extrêmement fragiles et sujets à des erreurs.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La nouvelle plateforme associe les ordinateurs quantiques d’IBM, notamment sa puce quantique la plus puissante, le Nighthawk de 120 qubits, au supercalculateur Umbra de l’ORNL, équipé de processeurs graphiques Instinct et de processeurs centraux EPYC d’AMD

* Les qubits sont les unités fondamentales d’information dans un ordinateur quantique

* Ensemble, ces systèmes permettent aux chercheurs de tester des méthodes pour détecter et corriger les erreurs quantiques, en combinant des ressources de calcul classiques et quantiques afin de faire progresser la correction d’erreurs

* Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’objectif du ministère américain de l’Énergie visant à construire un ordinateur quantique scientifiquement utile d’ici fin 2028. IBM a indiqué que les expériences en cours sont encore environ 230 fois en deçà de cet objectif

* La plateforme sera reliée à l’Oak Ridge Leadership Computing Facility, dans le Tennessee, ce qui permettra aux chercheurs d’étudier une intégration plus étroite entre les ressources de calcul quantique et classiques

* En mai, IBM a annoncé son intention d’investir plus de 10 milliards de dollars dans l’informatique quantique, dans le but de construire le premier ordinateur quantique à grande échelle d’ici 2029

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