IBM : alliance élargie avec le cabinet EY

(CercleFinance.com) - IBM dévoile ce lundi une alliance élargie avec le géant de la comptabilité EY, dans laquelle les entreprises aideront leurs clients à moderniser leurs activités grâce au cloud, à l'IA, à l'analyse et à d'autres technologies. IBM et EY ont déclaré que leurs équipes fourniront des capacités de conseil et d'intégration de systèmes supplémentaires, pour aider à fournir une valeur à long terme aux clients. L'alliance élargie marque également l'accès des professionnels d'EY à l'écosystème du cloud public IBM. Dans le même temps, l'alliance continuera à prendre en charge plusieurs domaines fonctionnels, notamment les fusions et acquisitions, les finances, les ressources humaines, les questions juridiques, la fiscalité, les risques et la conformité, la chaîne d'approvisionnement et la gestion d'actifs pour aider les clients.

