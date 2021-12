Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : acquisition d'un acteur australien du 'cloud' information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mercredi l'acquisition de SXiQ, une société de conseil australienne spécialisée dans la transformation numérique, sans toutefois révéler le montant de l'opération. D'après IBM, SXiQ fournit aux PME et aux grandes entreprises australiennes des services en mode 'cloud', notamment dans le domaine de la cybersécurité. 'L'annonce d'aujourd'hui permet à IBM de développer sa stratégie en matière de cloud hybride et d'intelligence artificielle en aidant les entreprises à moderniser et à transformer des applications critiques complexes en les faisant migrer sur différentes plateformes de cloud', explique le groupe américain. IBM souligne que ses clients ont désormais tendance à se tourner vers une multitude de fournisseurs de services 'cloud' afin d'être en mesure de satisfaire leurs besoins croissants en la matière.

