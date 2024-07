Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: acquisition auprès de Software AG information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de StreamSets et webMethods auprès de Software AG après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires.



Cette acquisition enrichit le vaste portefeuille logiciel d'IBM. StreamSets apporte de nouvelles capacités d'ingestion de données à la plateforme d'IA et de données d'IBM, tandis que webMethods apporte des capacités de plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) aux solutions d'automatisation d'IBM.



Les clients et partenaires d'IBM auront désormais accès à l'une des plateformes d'intégration d'applications et de données les plus modernes et complètes de l'industrie pour stimuler l'innovation et préparer les entreprises à l'IA.



IBM précise que StreamSets et webMethods desservent actuellement plus de 1500 entreprises dans le monde et que ses solutions fourniront des technologies d'intégration supplémentaires aux applications d'IA de nouvelle génération.





