IBM : accord de services avec Honda Motor Europe

(CercleFinance.com) - IBM annonce aujourd'hui un accord de cinq ans avec Honda Motor Europe en vertu duquel IBM prévoit de gérer et d'exécuter les opérations financières et d'approvisionnement de Honda dans toute l'Europe. Ce contrat est conçu pour fournir un service intégré de bout en bout qui pourrait aider Honda à améliorer son efficacité, à réduire ses coûts, à normaliser les processus dans ses opérations européennes et, en fin de compte, à se mettre dans une stratégie 'Zero Touch', c'est-à-dire évitant au maximum les interventions humaines. ' Nous sommes impatients d'apporter notre expérience des processus commerciaux, notre technologie et nos méthodologies de transformation pour aider Honda Motor Europe à se rapprocher de ses ambitions Zero Touch ', a déclaré Dave Miller, directeur général d'IBM pour Honda Global Account.

Valeurs associées IBM NYSE -0.36%