IBM: accord de collaboration stratégique avec AWS

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mercredi avoir conclu un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services qui va lui permettre de vendre ses logiciels en ligne sur la plateforme 'cloud' du géant de l'Internet.



Aux termes de l'accord, les logiciels d'IBM dans des domaines allant de l'automatisation des taches de travail à la gestion des données, en passant par l'intelligence artificielle et la cybersécurité, seront commercialisés à la demande, comme des services dématérialisés (SaaS).



Les deux partenaires, qui disent viser des secteurs d'activité tels que l'énergie, le voyage et les transports, ont par ailleurs prévu de réaliser ensemble un certain nombre d'investissements en commun, notamment dans le marketing-produits et la formation.



Aucun détail financier n'a été communiqué.





