Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: accord avec Honda dans les véhicules du futurs information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord avec Honda en vue de développer un projet de recherche sur les véhicules conçus autour des logiciels ('software-defined vehicles').



Dans un communiqué, les deux groupes disent vouloir collaborer, dans une optique de long terme, sur la conception de semi-conducteurs et de technologies susceptibles d'équiper ces voitures du futur.



IBM et Honda expliquent que le recours grandissant à l'IA attendu à horizon 2030 et au-delà va complexifier le développement des véhicules et nécessiter des capacités améliorées au niveau des puces.



Le protocole d'accord entend se focaliser sur quelques domaines considérés comme clé, à savoir les semi-conducteurs spécialisés, l'informatique inspirée par le cerveau ('brain-inspired computing') et les connecteurs à haute bande passante et faible latence ('chiplets').





Valeurs associées IBM NYSE +0.48%