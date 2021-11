Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : accord avec Amazon dans le 'cloud' pour l'énergie information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé lundi qu'il allait s'associer à Amazon Web Services, la filiale 'cloud' du géant de la distribution en ligne, afin d'aider les groupes pétroliers et gaziers à accélérer leur transition énergétique. Au termes de l'accord, dévoilé ce matin à l'occasion du salon professionnel Adipec d'Abu Dhabi, IBM a prévu d'associer ses plateformes de données à l'offre 'cloud' d'Amazon afin de proposer des services de charge de travail aux clients issus du secteur de l'énergie. Les deux groupes prévoient de collaborer sur d'autres fonctionnalités à l'avenir.

