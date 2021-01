Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : a participé à la refonte du site Audi au Royaume-Uni Cercle Finance • 14/01/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - IBM annonce aujourd'hui avoir travaillé à la refonte du site Web d'Audi au Royaume-Uni (Audi UK) afin d'améliorer l'expérience numérique des clients. Au cours de l'année 2020, Audi a enregistré une augmentation de 59% des demandes de vente en ligne au Royaume-Uni malgré une baisse de près de 30% des ventes de voitures neuves au Royaume-Uni pendant la pandémie. Avec 90% de ses achats de voitures effectués en ligne, Audi UK s'est tourné vers IBM iX - la branche de conception commerciale d'IBM Global Business Services - pour l'aider à repenser le parcours numérique de ses clients, de la demande initiale à l'achat final. 'En l'espace de 12 mois, nos prospects ont augmenté de façon exponentielle et nos conversions de ventes se sont améliorées. Nous sommes passés d'une pauvreté en termes d'analyse de données à une richesse incroyable', assure Antony Roberts, responsable du numérique chez Audi UK.

