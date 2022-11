Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ibex : atteint 8.325, grimpe au plus haut depuis le 19 août information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 18:52









(CercleFinance.com) - Ibex atteint 8.325 et grimpe au plus haut depuis le 19 août.

Mais aussi et surtout, l'Ibex ne perd que 5% sur l'année en cours et évolue près de ses niveaux du 21/12/2021.

La prochaine résistance qui se dessine à 8.510 remonte au 16 août : il ne s'en faut plus que de 2%.

Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 8.707 du 9 juin.





Valeurs associées IBEX 35 Sibe +1.63%