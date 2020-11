Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ibex-35 : toujours en course pour les 8.310 ('gap' du 06/03) Cercle Finance • 26/11/2020 à 18:52









(CercleFinance.com) - Ibex-35 temporise vers 8.150 mais demeure toujours en course pour les 8.310 (comblement du 'gap' du 06/03). Parti de 6.350 (support déjà testé mi-mai, ex-plancher du 27/12/2018), l'indice vient de s'envoler de +27% et devrait franchir le cap des +30% en moins de 4 semaines, un record absolu. Il existe un autre 'gap' à combler vers 8.640 (du 5 mars), ce qui apparaît ambitieux.

Valeurs associées IBEX 35 Sibe +0.13%