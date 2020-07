Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iberdrola : termine dans le vert,un analyste remonte sa cible Cercle Finance • 03/07/2020 à 17:17









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert à la Bourse de Madrid. Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Iberdrola et remonte son objectif de cours de 11,2 à 12 euros, décrivant le groupe espagnol comme 'la référence stratégique dans l'univers des utilities intégrées'. 'Depuis 2001, le groupe poursuit une stratégie résiliente de croissance rentable (renouvelable et réseaux), d'expansion géographique et de rémunération attractive de ses actionnaires (TSR de 99%)', souligne-t-il. 'Parmi les pionniers dans les énergies renouvelables, le groupe affiche une position de leader et va poursuivre ses développements dans l'éolien maritime', poursuit l'analyste, estimant que 'les risques inhérents à cette stratégie ont un impact limité'.

Valeurs associées IBERDROLA Sibe +0.09%