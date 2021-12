Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iberdrola: renforce sa présence en Pologne information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Iberdrola renforce son engagement en faveur des énergies renouvelables en Pologne avec l'attribution à Vestas d'un nouveau contrat pour la fourniture et l'installation de turbines pour le parc éolien Korytnica II.



Le projet de 50,4 mégawatts (MW), situé dans la province de Mazowieckie, au nord-est de Varsovie, comprendra 14 éoliennes.



Avec la mise en service de Korytnica II, prévue début 2023, la capacité éolienne terrestre d'Iberdrola en Pologne atteindra 163 MW, y compris les parcs éoliens Korytnica I (82,5 MW) et Zopowy (30 MW) déjà opérationnels.



Iberdrola développe également un portefeuille de projets éoliens offshore en Pologne qui comprend sept projets d'une capacité potentielle allant jusqu'à 7 300 MW.





