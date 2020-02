Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iberdrola : publie un EBITDA 'record' pour 2019 Cercle Finance • 26/02/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique espagnol Iberdrola publie ce matin un bénéfice net pour 2019 de 3,4 milliards d'euros, en croissance de +13%, avec un EBITDA en hausse de +8,1% à plus de 10,1 milliards - un record pour le groupe. De même, les revenus sont bien orientés : ils passent en effet de 35,1 milliards d'euros en 2018 à 36,44 milliards pour l'exercice clos. Le conseil d'administration propose un dividende en hausse de +14% à 0,40 euro par action au titre de l'année passée.

Valeurs associées IBERDROLA Sibe +0.14%