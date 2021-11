Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iberdrola : projets éoliens offshore avec TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies, Iberdrola et Norsk Havvind répondent ensemble à l'appel d'offres des autorités norvégiennes portant sur le développement de projets éoliens offshore, posés et flottants, d'une capacité totale de 4,5 GW sur deux sites au sud du pays. Le consortium entend dans son offre s'appuyer sur l'expertise technique éprouvée de ses membres dans l'éolien en mer tant posé que flottant, ainsi que sur leur connaissance approfondie des enjeux, des territoires et des parties prenantes en Norvège. ' La transition énergétique s'accélère et la Norvège qui bénéficie de ressources de vent de classe mondiale constitue une région idéale où investir dans les nouvelles énergies. ' a déclaré Olivier Terneaud, directeur de l'éolien en mer chez TotalEnergies. ' Nous voyons un fort potentiel à long terme pour les projets éoliens en mer sur le marché norvégien et nous sommes déterminés à renforcer les compétences et la filière industrielle dans ce secteur en mer du Nord ', a déclaré David Rowland, directeur du développement commercial de l'éolien en mer chez Iberdrola.

Valeurs associées IBERDROLA Sibe -1.12%