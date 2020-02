Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iberdrola : programme de rachat d'actions Cercle Finance • 25/02/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Iberdrola a fait part lundi soir de la décision de conseil d'administration de lancer un programme de rachat d'actions pour jusqu'à près de 111,9 millions de titres, représentant environ 1,73% de son capital. Le groupe énergétique espagnol précise qu'il pourra consacrer un maximum de 1,56 milliard d'euros à cette opération, dont la mise en oeuvre commence dès ce mardi 25 février et restera en vigueur jusqu'au 12 juin prochain.

Valeurs associées IBERDROLA Sibe +0.09%