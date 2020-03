Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iberdrola : pourrait vendre 40% de Wikinger en Allemagne Cercle Finance • 23/03/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Iberdrola étudierait la vente de 40% de la ferme éoliène offshore de Wikinger en Allemagne pour un montant d'un milliard d'euros selon Expansion en Espagne. L'épidémie pourrait retarder cependant la transaction alors que le groupe s'attendait à recevoir les premières offres de rachat avant fin mars. La valorisation du parc éolien offshore ne devrait pas être fortement modifiée par la récession actuelle. ' La stratégie d'Iberdrola consiste à vendre des participations minoritaires dans des parcs déjà en activité ou presque terminés, tels que Wikinger et East Anglia One, pour investir dans d'autres nouveaux projets éoliens offshore ' indique Expansion. Certains des fonds qui ont commencé à analyser la nouvelle opération indiquent qu'Iberdrola chercherait une valorisation d'environ 2,5 milliards d'euros pour 100% de Wikinger rajoute Expansion.

Valeurs associées IBERDROLA Sibe -3.98%