Iberdrola a obtenu de la Commission européenne l'autorisation au titre du règlement sur les subventions étrangères, dernier feu vert attendu pour racheter la finlandaise Caruna. L'opération, qui valorise la société à près de 5 milliards d'euros, devrait être finalisée début janvier.

Le groupe avait déjà reçu l'autorisation de la Commission sur le volet concurrence, ainsi que l'aval du ministère finlandais de l'Emploi et de l'Economie pour les investissements étrangers. C'est la première fois qu'Iberdrola mène à bien cette procédure européenne, et elle s'est déroulée selon le calendrier prévu.

Annoncée en juillet, l'acquisition porte sur 80% de Caruna et valorise 100% de la société à près de 5 milliards d'euros, dette comprise. Elle marque l'entrée d'Iberdrola sur le marché finlandais et s'inscrit dans sa stratégie de concentration des investissements réseaux sur des marchés stables et bien régulés.

Caruna dessert environ 1,5 million de personnes, plus de 20% de la population finlandaise, via 89 000 kilomètres de réseaux dont 67% enterrés. Elle prévoit d'investir 200 à 300 millions d'euros par an pour les renforcer et les numériser, grâce à l'électrification de l'économie, la demande croissante d'électricité, les centres de données et les renouvelables.