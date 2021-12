Iberdrola: fait appel à Siemens Gamesa pour la maintenance information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 11:51

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir signé une série de contrats de maintenance avec Iberdrola portant sur 69 parcs éoliens du groupe énergétique en Espagne et au Portugal, totalisant 1 928 MW, pour une durée comprise entre trois et cinq ans.



Les accords couvrent un total de 1 963 éoliennes Siemens Gamesa.



Avec ces nouveaux contrats, Siemens Gamesa consolide sa position de principal fournisseur de services d'exploitation et de maintenance pour Iberdrola dans la région.



'Avec ces accords, nous irons au-delà les tâches de maintenance habituelles et proposerons des solutions comme la mise à niveau des turbines existantes afin d'augmenter la production d'énergie et optimiser les coûts d'exploitation et de maintenance ', a expliqué en substance John Paul Larrañeta, directeur général de Siemens Gamesa Service pour l'Europe du Sud et l'Afrique.