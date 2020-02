Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iberdrola : en baisse, mais un analyste reste optimiste Cercle Finance • 28/02/2020 à 16:01









(CercleFinance.com) - Le titre Iberdrola recule ce vendredi de -4%, au diapason de l'IBEX 35, malgré un analyste de Barclays qui confirme sa recommandation 'achat' ('surpondérer') sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 11,40 euros. 'Le groupe espagnol reste notre privilégié sur le thème de la décarbonisation et la croissance attachée à ce processus. Nous aimons la masse critique d'Iberdrola pour faire face à ce défi d'investissement et nous pensons également qu'il est bien positionné, se concentrant sur relativement peu de marchés', indique le broker.

Valeurs associées IBERDROLA Sibe -5.52%