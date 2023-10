Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iberdrola: bénéfice net sur 9 mois en hausse de 17,2% information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - Iberdrola publie un chiffre d'affaires de 37,2 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, un chiffre en recul de 1,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA affiche une progression de 13,2%, pour s'établir à 10,78 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net sur 9 mois ressort à 3,63 milliards d'euros (+17,2%).



Le spécialiste espagnol de la production, distribution et commercialisation d'électricité et de gaz naturel annonce que ses investissements sur les 12 derniers mois ont atteint les 11 milliards d'euros, tandis que sa capacité renouvelable a progressé de 3100 MW sur 12 mois, pour atteindre 41300 MW.



L'entreprise prévoit désormais une croissance à deux chiffres de son bénéfice net (hors plus-values supplémentaires liées à la rotation des actifs) et rapporte que le total de ses actifs devrait atteindre 150 milliards d'euros d'ici la fin de l'année.





