Iberdrola: bénéfice net semestriel en hausse de 64%

(CercleFinance.com) - Iberdrola publie un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros au titre du premier semestre, un chiffre en recul de 13,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA affiche une progression de 27,2%, pour s'établir à 9,6 milliards d'euros, l'EBIT progresse de 39,7%, à 6,8 milliards d'euros tandis que le résultat net affiche une progression impressionnante de 64%, à 4,1 milliards d'euros.



Le spécialiste espagnol de la production, distribution et commercialisation d'électricité et de gaz naturel annonce que ses investissements ont progressé de 16%, pour atteindre 5,28 milliards d'euros, dont 41% pour des projets renouvelables.



A la fin juin, Iberdrola dispose de 2,3 GW de projets éoliens offshore opérationnels, en ligne avec l'objectif d'atteindre 4,8 GW à fin 2026.



La solide performance opérationnelle et les augmentations de capacité attendues au deuxième semestre, permettent à Iberdrola de prévoir une croissance du bénéfice net à deux chiffres en 2024 (hors plus-values ​​liées à la rotation des actifs).







