Iberdrola: acquisition au Royaume-Uni pour 2,1 Mds£

(CercleFinance.com) - Iberdrola a signé un accord en vue d'acquérir 88 % d'Electricity North West (ENW) au Royaume-Uni pour un montant de 2,1 milliards de livres sterling (2,5 milliards d'euros). L'opération valorise 100 % de l'entreprise, dette comprise, à environ 5 milliards d'euros.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Iberdrola d'investir dans les réseaux d'électricité et dans les pays bénéficiant d'une bonne cote de crédit, comme le Royaume-Uni (cote de crédit AA).



Depuis la fusion avec ScottishPower en 2007, le Royaume-Uni est l'une des principales destinations d'investissement de l'entreprise, qui y a investi environ 30 milliards de livres sterling (36 milliards d'euros) au cours de cette période.



Avec cette acquisition, le Royaume-Uni devient le premier marché d'Iberdrola en termes d'actifs réglementés, évalués à environ 14 milliards d'euros, suivi par les États-Unis (13,3 milliards d'euros).



Ignacio Galán, président exécutif d'Iberdrola, a déclaré : 'Cette transaction renforce notre engagement à investir de manière significative dans les réseaux électriques, qui sont un élément essentiel pour soutenir l'électrification et la décarbonisation de l'économie. Grâce à cette acquisition, notre base d'actifs dans le domaine des réseaux réglementés au Royaume-Uni est désormais évaluée à 14 milliards d'euros. Si l'on y ajoute les États-Unis, ces deux marchés représentent désormais les deux tiers du total de nos actifs réglementés dans le monde'.





