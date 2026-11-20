Le spécialiste belge des technologies d'accélérateurs de particules (Ion Beam Applications S.A) a annoncé la vente du tout premier exemplaire de son système d'irradiation à rayons X Rhodotron Lite, peu de temps après son lancement sur le marché.

L'équipement sera déployé au sein d'un centre de services d'irradiation dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, afin de répondre aux besoins variés des industriels de la région.

Sur le plan opérationnel, le Rhodotron Lite affiche des capacités de traitement équivalentes à celles des systèmes d'irradiation gamma utilisant 1 à 2 millions de curies de cobalt-60, tout en offrant un débit annuel modéré et une large adaptabilité aux produits.

Ce positionnement répond directement aux tensions actuelles du marché : face à la raréfaction mondiale du cobalt-60 et au maintien de ses prix à des niveaux élevés, la technologie à rayons X s'impose comme une alternative plus rentable et durable, et elle permet d'éviter la charge environnementale liée aux sources radioactives.

Selon Thomas Servais, Président d'IBA Industrial, cette première commande rapide valide l'orientation stratégique du groupe. En proposant une solution à plus petite échelle, IBA facilite l'accès à la technologie à rayons X en Chine, en phase avec la stratégie "Healthy China", ainsi que dans les pays en développement. Cette opération permet au groupe belge de consolider sa position de leader dans le secteur des services d'irradiation sur le marché chinois.