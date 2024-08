Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IAG: trimestriels meilleurs que prévu, dividende rétabli information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG) a fait état vendredi de résultats trimestriels meilleurs que prévu et proposé de verser un dividende à ses actionnaires, des annonces qui permettaient à son titre de signer la plus forte hausse de l'indice FTSE 100.



Le bénéfice d'exploitation du groupe aérien regroupant les compagnies British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling a reculé à 1,24 milliard d'euros sur le trimestre écoulé, contre 1,25 milliard un an plus tôt.



Ce chiffre dépasse toutefois le consensus des analystes, qui s'était établi à 1,08 milliard d'euros.



Dans un communiqué, IAG explique avoir bénéficié de la forte demande des passagers pour les destinations les plus séduisante de ses marchés de coeur: l'Atlantique Nord, l'Amérique Latine et l'Europe.



Se disant confiant dans sa stratégie ainsi que dans son modèle économique, le groupe a décidé de verser à nouveau un dividende à ses actionnaires, avec un acompte de trois centimes d'euros qui sera versé au mois de septembre.



IAG indique par ailleurs avoir renoncé à racheter à Globalia les 80% restants du capital d'Air Europa, comme il s'y était engagé l'an dernier, en raison de l'environnement réglementaire du moment.



Pour mémoire, la Commission européenne avait décidé d'ouvrir en début d'année une enquête approfondie afin d'évaluer les conséquences en matière de concurrence du projet d'acquisition.



Si IAG prévoit de conserver sa participation de 20% au sein d'Air Europa, acquise en 2022, le groupe va quand même devoir verser à Globalia une indemnité de rupture d'un montant de 50 millions d'euros.



A la Bourse de Londres, l'action IAG réagissait favorablement à toutes ces annonces vendredi matin, signant un gain de 5% qui lui permettait de figurer en tête des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100.





Valeurs associées INTL. CONS. AIR 2,00 EUR Sibe +5,00%