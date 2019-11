Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : trafic boosté par Iberia le mois dernier Cercle Finance • 08/11/2019 à 11:59









(CercleFinance.com) - Le groupe International Airlines a enregistré une hausse de 4,8% du trafic en octobre - mesurée en passagers-kilomètres payants -, sous l'effet de la performance soutenue du transporteur espagnol Iberia, qui a bénéficié du trafic avec l'Amérique latine et les Caraïbes. Le groupe a indiqué qu'il avait transporté 10,36 millions de passagers le mois dernier, en hausse de 3,4% par rapport aux 10,03 millions de passagers d'octobre 2018, alors que son facteur de charge - une mesure de la façon dont la compagnie remplit ses avions - était en hausse de 1,7% à 85%, a déclaré le groupe. Le trafic de British Airways a augmenté de 2,8% en octobre, en raison des récentes grèves, nettement en dessous de la hausse de 8,3% d'Iberia.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -0.35%