IAG : soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) grimpe de près de 2% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation de 'conserver' à 'achat' chez Liberum, avec un objectif de cours maintenu à 215 pence sur le titre de la compagnie aérienne anglo-espagnole. 'Convaincu que le transport aérien connaitra une reprise convaincante à moyen terme', le broker voit dans IAG 'un gagnant structurel dans le secteur européen' et considère que 'la récente faiblesse du cours de l'action offre un point d'entrée attractif'.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe +1.57%