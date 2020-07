Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : sanctionné après sa perte et une levée de fonds Cercle Finance • 31/07/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) dévisse de 7% à Londres dans le sillage de la présentation d'une perte nette de 2,1 milliards d'euros par le transporteur aérien au titre du deuxième trimestre 2020, à comparer à un profit de 736 millions un an auparavant. Le groupe, qui détient notamment les bannières British Airways et Iberia, explique que ses revenus de l'activité passagers ont plongé de 97% à 160 millions d'euros seulement, traduisant l'impact de la crise sanitaire sur le secteur. Face à cette situation, IAG a décidé de procéder à une augmentation de capital de jusqu'à 2,75 milliards d'euros de façon à améliorer son bilan et sa position de liquidité, opération à laquelle participera son premier actionnaire, Qatar Airways.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -7.60%