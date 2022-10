Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG: retour aux bénéfices sur le 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group), la maison-mère de British Airways et d'Iberia, affiche un bénéfice net de 853 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2022, à comparer à une perte de 574 millions un an auparavant, avec un profit opérationnel courant de 1,21 milliard.



A 7,33 milliards d'euros, les revenus du transporteur aérien se sont montrés légèrement supérieurs (+0,9%) à ceux de la même période en 2019 -soit avant la crise de la Covid qui a lourdement affecté le secteur- et ce malgré une capacité moindre qu'il y a trois ans.



Pour l'ensemble de 2022, IAG anticipe un profit opérationnel courant de l'ordre de 1,1 milliard d'euros, aux prix du kérosène et taux de changes actuels, ainsi qu'un cash-flow net des activités opérationnelles 'significativement positif'.





