IAG: retour aux bénéfices, prévision 2023 revue à la hausse information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 09:38

(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG) a annoncé vendredi avoir relevé sa prévision de résultat pour 2023 après avoir renoué avec les bénéfices sur le premier trimestre.



A la faveur de la vigueur de la demande dans le secteur aérien, le propriétaire des compagnies aériennes British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling a généré un bénéfice opérationnel de neuf millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec une perte de 718 millions d'euros un an plus tôt.



Il s'agit de son premier profit dégagé sur un premier trimestre depuis l'exercice 2019.



'Si le chiffre est symbolique, c'est une performance supérieure aux attentes et étonnamment solide sachant que le premier trimestre est traditionnellement la période la plus calme de l'année', réagissent les analystes de Liberum.



Conséquence, la holding dit désormais prévoir un bénéfice d'exploitation annuel, hors éléments exceptionnels, au-dessus de la fourchette comprise entre 1,8 et 2,3 milliards d'euros qu'il avait précédemment communiquée.



Dans son communiqué, IAG fait état de perspectives 'encourageantes', avec un niveau de réservations pour l'été qui atteint déjà 80% de son estimation de chiffre d'affaires pour la période.



Concernant l'ensemble de l'exercice, le groupe explique prévoir des capacités équivalentes à environ 97% de celles de l'exercice 2019, c'est-à-dire avant l'épidémie de Covid.



Suite à ces annonces, le titre grimpait de 4,7% vendredi matin en Bourse de Londres.