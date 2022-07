Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG: retour aux bénéfices au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG), maison-mère de British Airways et Iberia, publie au titre du deuxième trimestre un profit opérationnel ajusté de 287 millions d'euros, à comparer à une perte de 1,04 milliard un an auparavant, un profit dépassant légèrement le consensus.



'Ce léger dépassement est principalement soutenu par de meilleurs rendements et intervient en dépit des perturbations opérationnelles durant le trimestre', souligne Stifel, notant que comme ses pairs, IAG réduit ses capacités pour la période estivale.



'Néanmoins, les propos sur les perspectives sont clairement positifs avec des revenus réservés à 95% de leur niveau de 2019, indiquant de forts rendements', ajoute le boker, qui maintient sa position 'conserver' sur le titre du transporteur aérien anglo-espagnol.





Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe +2.26%