IAG: retour aux bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) prend plus de 4% à Londres, après la publication par le groupe anglo-espagnol d'un bénéfice net de 921 millions d'euros pour les six premiers mois de 2023, contre une perte de 654 millions un an auparavant.



La maison-mère -entre autres- de British Airways et d'Iberia a aussi retrouvé un profit opérationnel courant, se montant à 1,26 milliard, 'avec une demande forte soutenue dans son réseau, et en particulier une surperformance de ses activités espagnoles'.



Revendiquant aussi 'des perspectives encourageantes pour l'été, avec 80% des revenus attendus pour le troisième trimestre maintenant réservés', IAG déclare s'attendre à 'générer un free cash-flow soutenable' et à réduire sa dette nette sur l'année.