IAG rachète la compagnie aérienne Air Europa

(AOF) - International Airlines Group (IAG), qui rassemble plusieurs compagnies aériennes européennes parmi lesquelles British Airways, Iberia et Aer Lingus, annonce l’acquisition des 80% restants du capital de la compagnie espagnole Air Europa, pour 400 millions d'euros, auprès du groupe Globalia. L’obtention des approbations réglementaires nécessaires pourrait prendre environ 18 mois. IAG précise que cet accord fait suite à la conversion, le 16 août 2022, de son prêt non garanti de 100 millions d'euros sur sept ans à Globalia en une participation de 20 % dans Air Europa.

Le Conseil d'administration d'IAG estime que l'acquisition de cette compagnie permettra au groupe de bénéficier des opportunités de croissance sur le marché de l'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que d'accroître la connectivité vers l'Asie.

