Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : Qatar Airways se renforce au capital Cercle Finance • 19/02/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG) gagne 1,3% à Londres, sur fond d'un renforcement de Qatar Airways au capital du transporteur aérien anglo-espagnol, sa participation passant ainsi de 21,4% à 25,1% au capital. 'Notre investissement jusqu'à présent a connu un grand succès et la hausse annoncée de notre participation prouve notre soutien continu à IAG et à sa stratégie', affirme Akbar Al Baker, le directeur général de la compagnie qatarie.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe +0.66%