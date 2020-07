Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : poursuit son partenariat avec American Express Cercle Finance • 24/07/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - IAG poursuit son partenariat avec American Express pour ses cartes co-marquées British Airways et ses programmes de récompenses d'adhésion. Dans le cadre du renouvellement pluriannuel, American Express effectuera un paiement d'environ 750 millions de livres (environ 825 millions d'euros), a déclaré le groupe aérien.

