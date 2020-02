Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : plongeon après les résultats annuels Cercle Finance • 28/02/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) plonge de 7,6% après la publication des résultats annuels, le transporteur aérien indiquant à cette occasion 'ne pas pouvoir présenter d'objectif précis de profit pour 2020', en raison des incertitudes liées au coronavirus. La maison-mère entre autres de British Airways et Iberia fait part d'un profit opérationnel hors exceptionnel en baisse de 5,7% à 3,29 milliards d'euros sur l'ensemble de 2019, malgré des revenus en progression de 5,1% à 25,5 milliards. Sur la base d'un bénéfice par action annuel en baisse de près de 40% à 86,4 centimes d'euro, le groupe anglo-espagnol va proposer un dividende final de 17 centimes, portant le total au titre de l'exercice écoulé à 31,5 centimes.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -9.18%