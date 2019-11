Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : perturbations sur les vols de British Airways Cercle Finance • 21/11/2019 à 15:04









(CercleFinance.com) - British Airways, qui appartient à International Airlines Group (IAG), a mis en garde ses clients pour les 'perturbations' sur ses horaires aujourd'hui en raison d'un problème qui semble lié à un 'problème technique'. 'Nous prévoyons d'exploiter tous nos vols, mais il pourrait y avoir des retards ', a déclaré BA dans un communiqué. Sur son site Web, la compagnie aérienne demande aux voyageurs qui sont censés prendre l'avion aujourd'hui de vérifier le statut de leur vol avant leur départ pour l'aéroport.

