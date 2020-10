Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : nouveau directeur général pour British Airways Cercle Finance • 12/10/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG) fait part de changements dans son équipe de direction, avec notamment la démission d'Alex Cruz de ses fonctions de directeur général de British Airways, dont il reste toutefois président non exécutif du conseil d'administration. Sean Doyle, PDG d'Aer Lingus, devient le nouveau DG de British Airways et en prendra la présidence après une phase de transition. Il est remplacé comme DG d'Aer Lingus à titre temporaire par Donal Moriarty, directeur des affaires d'entreprise. Enfin, le DG de LEVEL Fernando Candela rejoint le comité de direction d'IAG, en tant que directeur de la transformation, un poste nouvellement créé par le transporteur aérien anglo-espagnol. Tous ces changements prennent effet immédiatement.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe +0.53%