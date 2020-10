IAG : lourde perte opérationnelle au troisième trimestre

(AOF) - C'est plus tôt que prévu qu'IAG est venue nous faire part de la mauvaise nouvelle. La maison mère de British Airways et Iberia a accusé une perte opérationnelle (hors éléments exceptionnels) de 1,3 milliard d'euros lors du troisième trimestre 2020, un chiffre à comparer avec un bénéfice opérationnel de 1,4 milliard d'euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires s'effondre de 83% à 1,2 milliard d'euros. Dans un contexte marqué par la deuxième vague de Covid-19 en Europe, IAG a revu ses perspectives à la baisse pour le quatrième trimestre.

Le groupe opérera désormais à 30 % de ses capacités contre 40 % visés auparavant. De plus, IAG ne s'attend plus à atteindre l'équilibre en termes de flux de trésorerie net des activités d'exploitation.

AOF - EN SAVOIR PLUS