Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : le titre chute, un analyste abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -3,5% après l'analyse de Credit Suisse. Le bureau d'études réaffirme son opinion 'surperformance' sur IAG mais abaisse fortement son objectif de cours de 256 à 195 pence. L'analyste estime qu'il existe un risque grandissant d'augmentation de capital par le transporteur aérien anglo-espagnol (British Airways et Iberia). Le broker reconnait que jusqu'à ce que le marché transatlantique réouvre sans entrave, le dossier IAG demeurera difficile, mais il continue de le voir comme 'l'une des meilleures cartes pour jouer la reprise au final du transport aérien dans la chaine de valeur'.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -3.92%