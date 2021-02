Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : le titre bien orienté grâce à Boris Johnson et BofA Cercle Finance • 23/02/2021 à 16:06









(CercleFinance.com) - Le titre IAG s'adjuge l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 250 ce mardi, surfant sur les annonces de Boris Johnson qui promet un déconfinement complet et définitif du Royaume-Uni d'ici au 21 juin. A 15h00 (heure locale), le titre du transporteur aérien bondit de 2,6% alors que l'indice phare des valeurs moyennes de la Bourse de Londres ne progresse que de 0,1%. L'action profite par ailleurs de commentaires encourageants de la part des analystes de Bank of America, qui ont intégré le titre à leurs listes de bonnes idées 'Europe 1' et 'SMID'. 'La reprise imminente des vols devrait apaiser les inquiétudes concernant la possibilité de nouvelles levées de fonds', explique notamment BofA dans sa note.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe +2.87%