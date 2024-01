Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IAG: l'UE ouvre une enquête pour le rachat d'Air Europa information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 12:46









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie pour évaluer, au titre du règlement européen sur les concentrations, le projet d'acquisition du contrôle exclusif d'Air Europa par International Consolidated Airlines (IAG).



La Commission craint à titre préliminaire que l'opération puisse réduire la concurrence sur le marché des services de transport aérien de passagers sur plusieurs liaisons intérieures, court-courriers et long-courriers à destination et en provenance de l'Espagne.



La Commission a jusqu'au 7 juin 2024 pour prendre une décision. L'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de l'issue de l'enquête.



Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' IAG et Air Europa sont des compagnies aériennes leaders en Espagne et des fournisseurs clés de connectivité à l'intérieur du pays et entre l'Espagne, le reste de l'Europe et l'Amérique latine. Grâce à notre enquête approfondie, nous voulons nous assurer que la transaction n'affectera pas négativement les prix ou la qualité des services de transport aérien de passagers à destination et en provenance d'Espagne '.





